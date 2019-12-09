Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром турнира среди девятилетних

Криштиану Роналду с семьей / Фото: Instagram

Детская команда "Ювентуса" в возрасте до 9 лет стала победителем турнира Trophеe Cavour. В финале туринцы обыграли "Кьери" со счетом 3:2. Лучшим нападающим турнира был признан форвард "Ювентуса" U-9 Криштиану Роналду-младший. Сын лидера главной команды "старой синьоры" по ходу соревнования забил три мяча.

Девятилетний футболист присоединился к академии "старой синьоры" в 2018 году. Роналду-младший к концу октября 2019 года забил 58 голов в 28 матчах за "Ювентус" U-9.

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Ранее мы писали, что Криштиану Роналду жалеет об уходе из "Реала". Португалец считает, что в Испании мог бы выиграть еще два "Золотых мяча",а теперь по количеству побед его обошел Лионель Месси.

Также мы писали, что шейхи из "Пари Сен-Жермен" собрались увести Роналду у "Ювентуса". Спортивный директор французского клуба Леонардо подготовил заманчивое предложение и форварду, и клубу.

Кстати, недавно появилась сенсационная новость: Криштиану Роналду тайно женился в Марокко. Один из лучших футболистов планеты вступил в брак, даже не сказав матери. Поговаривают, что мать футболиста против избранницы Криштиану Джорджины Родригес.

Как Криштиану Роналду проводил отпуск

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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