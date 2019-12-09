Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,72
26,32

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром турнира среди девятилетних

9 декабря, 12:05

Роналду-младший помог "Ювентусу" победить в детском турнире

Криштиану Роналду с семьей

Криштиану Роналду с семьей / Фото: Instagram

Детская команда "Ювентуса" в возрасте до 9 лет стала победителем турнира Trophеe Cavour. В финале туринцы обыграли "Кьери" со счетом 3:2. Лучшим нападающим турнира был признан форвард "Ювентуса" U-9 Криштиану Роналду-младший. Сын лидера главной команды "старой синьоры" по ходу соревнования забил три мяча.

Девятилетний футболист присоединился к академии "старой синьоры" в 2018 году. Роналду-младший к концу октября 2019 года забил 58 голов в 28 матчах за "Ювентус" U-9.

Реклама

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду жалеет об уходе из "Реала". Португалец считает, что в Испании мог бы выиграть еще два "Золотых мяча",а теперь по количеству побед его обошел Лионель Месси.

В тренде
В ТОП-100 самых популярных украинских спортсменов всего 29 процентов женщин: полный рейтинг

Также мы писали, что шейхи из "Пари Сен-Жермен" собрались увести Роналду у "Ювентуса". Спортивный директор французского клуба Леонардо подготовил заманчивое предложение и форварду, и клубу.

Кстати, недавно появилась сенсационная новость: Криштиану Роналду тайно женился в Марокко. Один из лучших футболистов планеты вступил в брак, даже не сказав матери. Поговаривают, что мать футболиста против избранницы Криштиану Джорджины Родригес.

Как Криштиану Роналду проводил отпуск

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол футболист Криштиану Роналду

Источник: Sportbox

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из "квалифайеров"Футбол
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Испании
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020Футбол
Конфликт из-за Ярмоленко: тренера
Конфликт из-за Ярмоленко: тренера "Вест Хэма" могут уволить за то, что украинец "ходит пешком"Футбол
"Бавария" проиграла "Байеру" и другие "зарубы": результаты 13-го тура чемпионата ГерманииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...