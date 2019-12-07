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Все из-за Месси: Роналду жалеет об уходе из "Реала"

7 декабря, 20:26

Португалец считает, что в Испании мог бы выиграть еще два "Золотых мяча"

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду во время общения с бывшими партнерами по "Реалу" признался, что сожалеет об уходе из мадридского клуба. Как сообщает ABC.es, 34-летний футболист считает, что туринцы и чемпионат Италии в целом уступают "королевскому клубу" и Примере. Также португалец уверен, что останься он в "Реале", то смог бы еще дважды стать обладателем "Золотого мяча".

Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года. Трансфер португальского форварда обошёлся черно-белым в 117 миллионов евро.

Смотрите, как Роналду забивает за "Ювентус"

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В составе мадридцев 34-летний футболист выступал с 2009 по 2018 год, проведя за это время 438 матчей и забив 450 мячей. Такой результат позволил Роналду стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

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В этом году обладателем "Золотого мяча" в шестой раз стал капитан "Барселоны" Лионель Месси. В активе Роналду пять побед в аналогичной номинации.

Месси набрал 686 очков и опередил ван Дейка (679) всего лишь на 7 очков. Это наименьший отрыв первого места от второго начиная с 1996 года. Все результаты голосования за "Золотой мяч".

Кстати, сам ван Дейк на вручении "Золотого мяча" подшутил над тем, что Криштиану Роналду не явился на церемонию, чем разозлил сестру португальца Катю Авейру. Девушка написала гневный пост в соцсетях, где перечислила все успехи Криштиану.

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чемпионат Испании чемпионат Италии Реал Мадрид Криштиану Роналду Золотой мяч Ювентус Турин

Источник: Sportbox

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