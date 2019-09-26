Криштиану Роналду входит в число худших исполнителей штрафных в чемпионате Италии

Португалец пока не может отличиться в Италии ударом со штрафного

Криштиану Роналду / Фото: AFP

Нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду пока не удавалось отличиться за туринский клуб прямым ударом со штрафного. Испанские СМИ посчитали, что после перехода в команду в прошлом сезоне португалец имел уже 24 неудачные попытки, причем после 15 из них мяч попал в стенку.

Хуже Роналду в серии А штрафные бьет только Камилло Чиано из "Фрозиноне", у которого в прошлом сезоне была 21 неудачная попытка.

При этом хавбек "Ювентуса" Пауло Дибала забил за туринцев девять голов со штрафных, на счету Миралема Пьянича семь удачных попыток.

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Кстати, ранее появилась информация Роналду никогда не выбирал Месси в голосованиях за лучшего игрока. В то же время Лео два раза голосовал за Криштиану.

Ранее мы писали, что жизнь в бедности заставляла Роналду пробираться в фастфуд за бесплатными бургерами. Португалец рассказал, как бегал в фастфуд, чтобы покушать там бургеры. А подкармливала его одна из девушек, которая там работала. Позже Роналду заявил, что хотел бы найти эту девушку и отблагодарить.

Спустя короткое время героиня нашла. Девушка согласилась прийти на ужин со звездой футбола и отвесила португальцу комплименты.

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