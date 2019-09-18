Жизнь в бедности заставляла Роналду пробираться в фаст-фуд за бесплатными бургерами

Криштиану Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Наполи" / Фото: AFP

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Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, как в детстве во время обучения в академии лиссабонского "Спортинга" пробирался с друзьями в местный фаст-фуд, чтобы получить бесплатный бургер. Ранее мы писали, что Роналду интригующе ответил о будущих отношениях с Джорджиной.

"Когда мне было 11-12 лет, у нашей семьи не было денег. Мы с другими воспитанниками "Спортинга" жили вместе. Я видел свою семью раз в три месяца, это было очень тяжело. Поздно вечером, в 22:30 или 23:00, мы становились голодны. Мы стучали в дверь и говорили: "Привет, у вас есть какие-нибудь бургеры?". Там всегда была женщина по имени Эдна и еще две девушки. Я буду счастлив, если найду их при помощи этого интервью, потому что хочу пригласить их в Турин или Лиссабон и поужинать с ними. Хочу хотя бы частично вернуть должок", – рассказал Роналду.

Роналду перебрался в академию лиссабонского "Спортинга" в 1997 году. Португальский игрок дебютировал в августе 2001 года в возрасте 16 лет.

Как мы писали ранее, Роналду в 34 года остается самым быстрым нападающим в чемпионате Италии. В матче с "Наполи" 34-летний португалец развил скорость 34,62 км/ч.

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

Смотрите покер Роналду в ворота сборной Литвы:

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