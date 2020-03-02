Шева, посторонись! Зинченко догнал своего тренера по невероятному трофейному показателю

Украинский футболист "МанСити" сравнялся с Шевченко и Тимощуком по титулам, добытым в Западной Европе

Победа в финале Кубка английской Лиги, в котором "Манчестер Сити" одолел "Астон Виллу" 2:1, позволила украинскому легионеру "горожан" Александру Зинченко догнать по количеству трофеев, добытых в Западной Европе, самого Андрея Шевченко.

В активе Александра Зинченко теперь уже семь титулов с "Манчестер Сити". Он трижды выигрывал Кубок лиги (2018, 2019, 2020), дважды – чемпионат Англии (2018, 2019), а также по разу – Кубок Англии (2019) и Суперкубок Англии (2019).

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Таким образом 23-летний Зинченко сравнялся по количеству регалий со своим наставником по национальной сборной Андреем Шевченко, который за время выступлений в "Милане" и "Челси" также завоевал семь трофеев. Напомним, с "Миланом" Шева выиграл Кубок чемпионов (2003), чемпионат Италии (2004), Суперкубок УЕФА (2003), Кубок Италии (2003) и Суперкубок Италии (2004), а с "Челси" – Кубок Англии и Кубок английской Лиги (оба трофея – в 2007-м).

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Обзор матча "Манчестер Сити" – "Астон Вилла" (2:1)

Кроме того, Александр Зинченко догнал по западноевропейским титулам и другого украинца Анатолия Тимощука, который за время выступлений в "Баварии" также обзавелся семью трофеями.

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Однако уже этой весной Зинченко может обставить и Шевченко, и Тимощука, ведь "Манчестер Сити" Александра имеет реальные шансы до лета выиграть еще два турнира – Кубок Англии и Лигу чемпионов. В таком случае, Зина станет самым многотрофейным украинцем в ТОП-5 лиг Европы за всю историю.

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