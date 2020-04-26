Кубок уйдет на север: в Испании хотят перенести финал из Севильи и рассказали почему

Изначально матч клубов из Бильбао и Сан-Себастьяна был запланирован на 18 апреля

Финальный матч Кубка Испании между "Атлетиком" из Бильбао и "Реал Сосьедадом" могут перенести из Севильи на север страны. Такой информацией владеет Mundo Deportivo. Матч был запланирован на 18 апреля, однако позже был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Ранее мы писали, что в чемпионате Испании озвучили важное решение не в пользу аутсайдеров.

По данным издания, Федерация футбола Испании рассматривает возможность переноса встречи в другой город, чтобы футболистам было удобнее добираться на матч. Финалисты представляют города с севера Испании, а Севилья находится на юге страны. Также сообщается, что если встреча таки состоится, то при пустых трибунах.

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не исключил, что розыгрыш чемпионата Испании будет проходить при закрытых трибунах до декабря 2020 года. Ранее мы писали, что в Испании прибегнут к жестоким мерам, если игроки или клуб откажутся играть.

"Весьма вероятно, что нам придется играть при закрытых трибунах до декабря. Нам необходимо оценить, как будут проводиться трансляции, кому можно будет входить на стадионы, мы должны быть очень осторожными", – добавил Тебас.

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