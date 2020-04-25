В чемпионате Испании озвучили важное решение не в пользу аутсайдеров

Также в Испании готовы до конца года играть при пустых трибунах

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас, в отличие от руководителей чемпионата Нидерландов, заявил, что в чемпионате Испании не будут отменять понижение и повышение в классе, даже если сезон придется завершить досрочно.

"Мы работаем над тем, как завершить этот сезон и начать следующий. У нас есть несколько сценариев развития событий. Мы не обсуждаем возможность расширения дивизиона. Какие-то клубы все равно будут понижены в классе, даже если сезон будет отменен из-за форс-мажорных обстоятельств", – приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

На данный момент в зоне вылета находятся "Мальорка", "Леганес" и "Эспаньол". На повышение претендуют "Кадис", "Сарагоса", а третий счастливчик должен был определиться в стыковых матчах команд, занявших места с третьего по шестое.

Отметим, что главный тренер лидера второй лиги Нидерландов "Камбура" Хенк де Йонг назвал решение союза крупнейшим позором в истории. Его команда не сможет подняться в высший дивизион.

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Также Хавьер Тебас не исключил, что розыгрыш чемпионата Испании будет проходить при закрытых трибунах до декабря 2020 года. Ранее мы писали, что в Испании прибегнут к жестоким мерам, если игроки или клуб откажутся играть.

"Весьма вероятно, что нам придется играть при закрытых трибунах до декабря. Нам необходимо оценить, как будут проводиться трансляции, кому можно будет входить на стадионы, мы должны быть очень осторожными", – добавил Тебас.

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