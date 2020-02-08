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Лечился от бессонницы гипнозом: игрок "Манчестер Юнайтед" боролся с проблемами сна перед выездами

8 февраля, 10:42

Андреас Перейра плохо спал перед путешествиями на дальние расстояния

Андреас Перейра

Андреас Перейра / Фото: Reuters

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра решился на сеансы гипноза из-за проблем со сном. Ранее мы писали, что новичок "МЮ" разгневал болельщиков после первого же матча: "Он уже собирается в другой клуб?"

По информации британского таблоида The Sun, Андреас Перейра испытывает проблемы со сном перед выездными играми манкунианцев в Лиге Европы, в которых приходилось путешествовать на дальние расстояния. Когда 24-летний бразильский хавбек "Дьяволов" почувствовал, что эта проблема влияет на его игровые кондиции и личную жизнь, то сходил к доктору четыре раза и после почувствовал, что избавился от проблемы недосыпа.

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Отметим, что в текущем сезоне Андреас Перейра сыграл за "Манчесстер Юнайтед" 33 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и сделал четыре голевых паса. Теперь Перейра в составе МЮ проведет поединок в 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского " Брюгге", за который выступает украинец Эдуард Соболь.

Ранее мы сообщали, что вратарь "Ливерпуля" провел обряд крещения для жены игрока "Манчестер Юнайтед".

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" играл в этом сезоне в Лиге Европы

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бессонница Лига Европы Манчестер Юнайтед гипноз Андреас Перейра

Источник: The Sun

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