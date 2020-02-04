Вратарь "Ливерпуля" провел обряд крещения для жены игрока "Манчестер Юнайтед"

Фред с женой / Фото: Instagram

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В прошлом месяце бразильский вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер проводил церемонию крещения для своего одноклубника Роберто Фирмино. После этого кипер провел обряд и для жены игрока "Манчестер Юнайтед" Фреда Моники. На видео он вместе со своей женой окунули девушку в бассейн под музыку.

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"День, который всегда будет отмечен в моем сердце и душе. День моей встречи с Иисусом Христом, когда я почувствовала его присутствие и почувствовала, что это был самый верный и важный выбор в моей жизни. Где я отдала свою жизнь и все свое сердце ему. Даже если бы я захотела, я не смогла бы объяснить все, что я чувствовал в тот день, и как ты изменил мою жизнь и жизнь моей семьи. Спасибо, что заставил меня почувствовать настоящую любовь. Ты благословение в нашей жизни! Спасибо тебе, Бог, за твои дела в моей жизни. Я служу тебе!", – написала Моника у себя в Instagram.

Кстати, возвращение Ярмоленко откладывается: украинец пропустит поединки с лидерами АПЛ. Украинский игрок вернется на поле лишь 29 февраля.

Вспомним, как "Ливерпуль" выиграл финал Лиги чемпионов у "Тоттенхэма":

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