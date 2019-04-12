Легенда и экс-капитан "Ливерпуля" умер во сне
Смит выступал за "Ливерпуль" в период с 1962 по 1978 год
Сегодня скончался легенда и капитан "Ливерпуля" 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo. Бывший футболист умер в пятницу днем во сне. Ему было 74 года. Легендарный защитник страдал от деменции, которую также именуют старческим маразмом.
Смит выступал за "Ливерпуль" в период с 1962 по 1978 год. В составе клуба за 16 сезонов сыграл 467 матчей. С "красными" он 5 раз выигрывал чемпионат Англии, по два раза побеждал в Кубке чемпионов и Кубке УЕФА, а также становился обладателем Суперкубка Европы. За сборную Англии провел 1 матч. В 1978 году он перебрался в США, где возглавил "Лос-Анджелес Ацтекс". В команде выполнял роль играющего тренера. Этим тренерский опыт Смита ограничился.
Ранее мы писали, что во Франции от остановки сердца во время матча умер 16-летний футболист. Юный футболист выступал за команды "Реймса" различных возрастов.
Также мы сообщали, что ушел из жизни легендарный игрок "Динамо" Виталий Хмельницкий. Один из лучших отечественных футболистов своего поколения, за период с 1965-го по 1972-й годы Хмельницкий провел более 200 матчей в составе "Динамо", четыре раза став чемпионом СССР и дважды – обладателем Кубка СССР.
Кстати, ранее мы писали, что легенду "Ливерпуля" избили в центре Лидса. Гари Макаллистер подвергся нападению, когда ждал с женой такси.
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