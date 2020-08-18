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Легенда против Шевы: назван тренер, готовый возглавить Нидерланды после ухода Кумана

18 августа, 10:34

Олег Люлька Олег Люлька

Новым наставником нидерландцев, с которыми предстоит сыграть на Евро Украине, может стать Арсен Венгер

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер может возглавить национальную команду Нидерландов, нынешний наставник которой Рональд Куман должен стать новым коучем "Барселоны". Напомним, Нидерланды – стартовый соперник сборной Украины, возглавляемой Андреем Шевченко, по финальной части чемпионата Европы, которую из-за коронавируса перенесли с 2020 года на лето-2021.

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70-летний француз Арсен Венгер уже сообщил Королевскому футбольному союзу Нидерландов о готовности заменить на посту коуча "оранжевых" Рональда Кумана, пишет Daily Mail. При этом, что интересно, буквально на днях Венгер, по данным СМИ, отклонил предложение возглавить "Барселону", куда перебирается Куман.

Напомним, в ноябре прошлого года Арсен Венгер занял пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. Лондонский "Арсенал" француз тренировал с 1996 по 2018 год. За это время под его руководством "канониры" выиграли 17 трофеев.

Арсен Венгер

Арсен Венгер / Фото: Getty Images

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Ранее мы писали, что Арсен Венгер и Алекс Фергюсон возглавили рейтинг футбольных конфликтов XXI века. Второе место в списке заняло противостояние Зинедина Зидана и Марко Матерацци.

Смотрите сюжет об эпохе Венгера в "Арсенале"

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тренер сборная Голландии Евро-2020 Арсен Венгер Рональд Куман
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