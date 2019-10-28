Легенда сборной Франции "наехал" на судью: игроку грозит длительная дисквалификация

Франк Рибери был очень зол после матча

Франк Рибери / Фото: Reuters

Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери может получить дисквалификацию на несколько игр после матча с "Лацио" в чемпионате Италии.

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Француз получил красную карточку уже после встречи. Игроки "Фиорентины" были недовольны решением судейской бригады засчитать победный гол "Лацио" на 89-й минуте.

Француз на эмоциях дважды толкнул бокового арбитра. Теперь Рибери может грозить дисквалификация на несколько игр. Окончательное решение будет зависеть от отчета судьи.

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Смотрите обзор матча "Фиорентина" – "Лацио":

36-летний Рибери перешел в "Фиорентину" в летнее трансферное окно из "Баварии" на правах свободного агента. Контракт полузащитника с флорентийским клубом действителен до лета 2021 года..

Ранее мы писали, что аутсайдер чемпионата Италии уволил тренера спустя пять месяцев после назначения. "Сампдория" уволила главного тренера Эусебио ди Франческо. Под его руководством клуб выиграл только один из шести матчей в чемпионате Италии.

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