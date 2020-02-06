Легенда сборной Италии вошел вошел в Зал славы итальянского футбола

Андреа Пирло/Фото pratumcoller.it

Бывший полузащитник сборной Италии, "Интера", "Ювентуса" и "Милана" Андреа Пирло, а также экс-хавбек "Ювентуса", "Ромы" и национальной команды Польши Збигнев Бонек будут введены в Зал славы итальянского футбола. Также этой чести удостоится бывший главный тренер "Ромы" и "Фиорентины" Карло Маццоне.

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Официальная церемония введения в Зал славы состоится 4 мая. Отметим, что Пирло является чемпионом мира-2006 года, двукратным победителем Лиги чемпионов, шести кратным чемпионом Италии. Бонек в составе "Ювентуса" выигрывал скудетто, Кубок чемпионов и Кубок кубков.

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Кстати, девушка Роналду показала "скромный" подарок, который вручили португальцу его друзья. Криш был очень удивлен такой неожиданной встречи.

Ранее мы писали, что игрок "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил себя любимого с юбилеем, опубликовав занимательное видео. Несмотря на праздник, Криш усердно занимался на поле.

Смотрите, как Роналду "отрывается" вне поля:

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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