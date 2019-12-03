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Скандал из-за алиментов: болельщику, который задолжал своему ребенку, запретили посещать матчи

3 декабря, 22:27

Фанат команды "Бока Хуниорс" вместо того, чтобы выплачивать алименты, покупал символику любимого клуба

Болельщик клуба "Бока Хуниорс"

Болельщик клуба "Бока Хуниорс" / Фото: Twitter

Уго Федерико Суарес, болельщик легендарного клуба "Бока Хуниорс", за который в свое время выступал Диего Марадона, не сможет посещать матчи своей любимой команды в ближайшее время, сообщает Reuters. По решению суда, Суаресу закрыт вход на стадион, пока он не рассчитается по алиментам на содержание ребенка перед своей бывшей женой.

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Отмечается, что болельщик не вовремя платил алименты более года. При этом адвокат истца Сильвина Картер обратила внимание суда, что Суарес, который, по документам, не имеет стабильного дохода, регулярно покупает символику "Боки" и посещает ее матчи. Кстати, также ему запрещено посещать концерты популярной чилийской певицы Мон Лаферте. Он уже купил билет на ее концерт в Буэнос-Айресе.

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Что делать, если муж не платит алименты

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Ранее мы писали, что капитана сборной России свои же фанаты послали на три буквы. Для лучшего бомбардира россиян Артема Дзюбы последний матч отбора Евро-2020 прошел под аккомпанемент нецензурных речовок.

Также сообщалось, что легендарный Джокович пригрозил болельщику расправой. Сербский теннисист намерен поквитаться с фанатом, который оскорбил его во время тренировки на US Open.

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алименты болельщики фанаты чемпионат Аргентины Бока Хуниорс

Источник: Сегодня|Спорт

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