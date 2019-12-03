Скандал из-за алиментов: болельщику, который задолжал своему ребенку, запретили посещать матчи

Болельщик клуба "Бока Хуниорс" / Фото: Twitter

Уго Федерико Суарес, болельщик легендарного клуба "Бока Хуниорс", за который в свое время выступал Диего Марадона, не сможет посещать матчи своей любимой команды в ближайшее время, сообщает Reuters. По решению суда, Суаресу закрыт вход на стадион, пока он не рассчитается по алиментам на содержание ребенка перед своей бывшей женой.

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Отмечается, что болельщик не вовремя платил алименты более года. При этом адвокат истца Сильвина Картер обратила внимание суда, что Суарес, который, по документам, не имеет стабильного дохода, регулярно покупает символику "Боки" и посещает ее матчи. Кстати, также ему запрещено посещать концерты популярной чилийской певицы Мон Лаферте. Он уже купил билет на ее концерт в Буэнос-Айресе.

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Что делать, если муж не платит алименты

Ранее мы писали, что капитана сборной России свои же фанаты послали на три буквы. Для лучшего бомбардира россиян Артема Дзюбы последний матч отбора Евро-2020 прошел под аккомпанемент нецензурных речовок.

Также сообщалось, что легендарный Джокович пригрозил болельщику расправой. Сербский теннисист намерен поквитаться с фанатом, который оскорбил его во время тренировки на US Open.

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