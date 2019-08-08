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Легенда "Ювентуса" бросил жену ради молодой наездницы

Сегодня, 17:51

Павел Недвед тот еще ловелас

Павел Недвед

Павел Недвед / Фото: Instagram

Легендарный чешский футболист, а ныне вице-президент "Ювентуса", Павел Недвед бросил свою жену Ивану после 25 лет совместной жизни. Причиной разрыва стал роман 46-летнего функционера с 23-летней Люси Ановчиновой.

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О новой пассии бывшего футболиста стало известно со снимков, которые были сделаны в Лондоне во время соревнований по конному спорту Longines Global Champions Tour. Павел и Люси наблюдали за скачками из VIP-ложи и даже не пытались скрыть свои отношения друг с другом, просидев все время в обнимку.

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Кстати, "Ювентус" и "Манчестер Сити" обменялись игроками. "Сити" усилил правый фланг перед закрытием трансферного окна в Англии.

Также мы писали, что Роналду не жалел денег в отпуске. Сутки пребывания на курорте в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в 8 тысяч евро. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около 20 тысяч евро (более полумиллиона гривен) в качестве "чаевых" за качество предоставленного обслуживания.

Смотрите, как Роналду отрывался в отпуске

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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Источник: AS.com

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