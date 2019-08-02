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Легендарная расцветка: "Шахтер" представил дизайн формы на новый сезон

Сегодня, 12:50

Дизайн футболки вдохновлен легендарной расцветкой формы, в которой 10 лет назад был завоеван Кубок УЕФА

Легендарная расцветка: "Шахтер" представил дизайн формы на новый сезон Футбол Дизайн футболки вдохновлен легендарной расцветкой формы, в которой 10 лет назад был завоеван Кубок УЕФА

Донецкий "Шахтер" и технический спонсор Nike представляют новый комплект домашней формы сезона-2019/20. Дизайн футболки вдохновлен легендарной расцветкой формы, в которой "Шахтер" 10 лет назад завоевал Кубок УЕФА. Новая экипировка отдает дань уважения выдающемуся достижению клуба, навечно оставшемуся в сердце каждого болельщика "горняков". А слоган "Триумф навсегда" олицетворяет жажду больших побед и память о добытых трофеях.

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Подопечные Луиша Каштру дебютируют в новой форме 4 августа в Харькове на ОСК "Металлист" в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги с "Карпатами". Напомним, что накануне этого матча "Шахтер" запланировал два сюрприза для своих болельщиков.

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Напомним, донецкий "Шахтер" одержал волевую победу над "Александрией" в первом туре Премьер-лиги, а Тайсон записал на свой счет результативный удар. Также в этом матче был назначен первый пенальти в сезоне, но Марлос с "точки" не сумел переиграть Юрия Панькива.

Ранее мы писали, что лучший бомбардир в истории "Шахтера" перешел в "Палмейрас". Бразильский форвард Луис Адриано уехал из "Спартака" на родину.

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футбол дизайн форма чемпионат Украины Шахтер Донецк

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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