Легендарный футболист киевского "Динамо" стал лучшим тренером сезона в европейском чемпионате

В среду Федерация футбола Венгрии провела гала-вечер, на котором наградила лауреатов сезона 2019/2020. Одним из них стал украинец. Национальный чемпионат у наших западных соседей завершился в минувшую субботу. Как мы сообщали, Ребров взял второй кряду титул в Венгрии.

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Главный тренер столичного "Ференцвароша" Сергей Ребров был назван лучшим тренером венгерского высшего дивизиона. 46-летний уроженец Горловки привел команду из Будапешта ко вторым подряд золотым медалям досрочно. Его слова приводит Twitter федерации:

"Я хорошо общался с командой: футболисты мне доверяли, а я – им. Ребята были чемпионами в прошлом году, так что знали, что нужно делать, чтобы защитить титул. При этом они хотели играть еще лучше".

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Как мы писали, в первый день июля команда Реброва усилилась экс-вратарем "Ливерпуля". "Ференцварош" усиливается с прицелом на следующий сезон.

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