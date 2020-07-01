В "Динамо" такого не получишь: команда Реброва усилилась экс-вратарем "Ливерпуля"

Клуб украинского тренера Сергея Реброва "Ференцварош" из Венгрии усилился бывшим вратарем "Ливерпуля" Адамом Богданом, сообщается на официальном сайте клуба. Правда, в составе английского клуба Богдан провел всего два матча, хотя находился на контракте с 2015 по 2019 год. Предыдущей командой венгерского вратаря был шотландский "Хиберниан", который он покинул в статусе свободного агента.

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Напомним, что несколько дней назад забивной полузащитник "Шахтера" стал полноправным игроком команды Реброва. Александр Зубков подписал 4-летний контракт с чемпионом Венгрии "Ференцварошем".

Добавим, что "Ференцварош" стал чемпионом Венгрии – уже второй сезон кряду. В следующем сезоне команда украинского тренера снова попробует пробиться в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне это им не удалось, тем не менее, венгры впервые за много лет сыграли на групповом этапе Лиги Европы.

Смотрите, как "Ференцварош" Реброва играл в Лиге Европы с "Эспаньолом"

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