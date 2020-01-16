Легендарный игрок объяснил, почему отказался возглавлять "Барселону"

Хави считает, что еще не готов к такому клубу

Хави / Фото: Reuters

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Главный тренер "Аль-Садда" Хави Эрнандес прокомментировал собственное решение отказаться от назначения на пост наставника "Барселоны", за которую он выступал большую часть своей карьеры игрока.

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"Да, я действительно получил предложение от "Барселоны" в лице Эрика Абидаля и Оскара Грау, но я не принял его, потому что мне еще слишком рано тренировать эту команду. Но это останется моей мечтой на будущее. Первым делом я сообщил о своем решении семье, а затем игрокам "Аль-Садда", потому что они следили за развитием событий. Три дня я был не в лучшем положении для работы, но теперь полностью сфокусирован на "Аль-Садде", – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

"Барселона" предлагала Хави тренерский пост в преддверии увольнения Эрнесто Вальверде, работавшего в клубе на протяжении двух с половиной лет.

Как сообщалось ранее, новым тренером "Барселоны" назначен Кике Сетьен – фанат шахмат, который обожает тотальный контроль. Последним местом работы Сетьена был "Бетис".

Кстати, руководство "Барселоны" раскритиковал легенда клуба Андрес Иньеста, который сейчас выступает в Японии за "Виссел Кобе".

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