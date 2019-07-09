Легендарный вратарь встал на строну Месси: На Кубке Америки все подстроили ради победы Бразилии

Знаменитый голкипер из Парагвая считает, что VAR узаконил коррупцию, которая преобладает в футболе в Южной Америке

Хосе Луис Чилаверт. Фото: Getty Images

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт поддержал форварда команды Аргентины Лионеля Месси. Ранее он обвинил Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции после удаления в матче за третье место на турнире против Чили (2:1).

"Без сомнения, этот Кубок Америки был подготовлен для того, чтобы Бразилия стала чемпионом, – цитирует FOX Sports Чилаверта. – КОНМЕБОЛ убивает футбол, почему они собираются наказать Месси, если мы живем в демократическом мире? Игроки должны объединиться и бойкотировать КОНМЕБОЛ. Вопрос VAR узаконил коррупцию, которая преобладает в футболе в Южной Америке. Компания, которая управляет VAR, была вовлечена в "ФИФА-гейт".

Ранее мы писали, что Месси могут жестко наказать за скандал на Кубке Америки и завершить его международную карьеру.

Также мы писали о скандале на Кубке Америки: рефери отказывался смотреть повторы, чтобы не назначить пенальти в ворота Бразилии. Аргентина запросила запись переговоров арбитра с видеоассистентом в полуфинале Кубка Америки.

Напомним, в июне завершился первый розыгрыш Лиги наций. Победителем плей-офф соревнования стала сборная Португалии, для которой турнир был домашним. В четверке сильнейших также оказались команды Нидерландов, Англии и Швейцарии.

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