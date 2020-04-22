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Когда появится общедоступная вакцина от коронавируса: в ВОЗ сделали прогноз

22 апреля, 09:56

Денис Беспалов

Понадобится много времени, чтобы убедиться в безопасности и эффективности новой вакцины

Разработка общедоступной вакцины от коронавируса потребует месяцы. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

"Разработка вакцины против коронавируса ведется интенсивными темпами в десятках научных центров по всему миру, в том числе в России. Более 70 вариантов вакцин находятся сейчас в разработке и не менее двух десятков разработок рассматриваются как потенциальные вакцины для доклинических (на животных), и клинических (на людях) испытаний, – сказала она. - Тем не менее, этап клинических испытаний может оказаться длительным, чтобы убедиться в безопасности и эффективности новой вакцины. Поэтому пройдет еще достаточно много времени – месяцы, – прежде чем вакцина станет доступной для всего населения по всему миру".

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Ранее все 193 страны Генеральной Ассамблеи ООН единогласно поддержали резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на будущей вакцине от коронавируса, а также обеспечить общедоступность лекарств и защитных средств. Эта резолюция, поддержанная в том числе США, подчеркивает центральную роль ВОЗ в борьбе с пандемией.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что вакцина от коронавируса после своей разработки должна восприниматься как всемирное общественное достояние.

По последним подсчетам Университета Джонса Хопкинса в мире зафиксировано 2 565 059 случаев заражения коронавирусом, умерли 177 496 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ВОЗ вакцина COVID-19

Источник: ТАСС

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