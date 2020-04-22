Месси, потерпи еще! Игроков "Барселоны" попросят о новых сокращениях зарплаты

"Барселоне", возможно, придется попросить игроков принять новые сокращения заработной платы, поскольку клуб вынужден урезать бюджет на 200 млн евро из-за пандемии коронавируса, сообщает ESPN. Ранее мы писали, что "Барселона" продаст название своего стадиона.
Каталонский клуб потерпел огромные убытки с момента объявления пандемии коронавируса в мире. Помимо потери доходов от проведения матчей, "сине-гранатовые" также были вынуждены закрыть клубный музей и магазины, которые приносят миллионы евро дохода в год. Также, скорее всего, оставшуюся часть сезона клуб проведет без болельщиков на стадионе.
Таким образом, бюджет клуба на следующий сезон сократится примерно на €200 млн, при утвержденном ранее размере в €1 млрд. Пойти на сокращение вынуждает изменение прогнозируемой выручки на сезон-2019/2020.
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Ранее руководство "Барселоны" уже договорилось о снижении зарплаты с игроками на 70 процентов до тех пор, пока в Испании сохраняется режим чрезвычайного положения, которое было объявлено 14 марта и должно закончиться 10 мая. Однако, похоже, затянуть пояса Месси и другим игрокам каталонского гранда придется на более продолжительный срок.
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