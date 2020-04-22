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Месси, потерпи еще! Игроков "Барселоны" попросят о новых сокращениях зарплаты

22 апреля, 11:07

Олег Люлька

Коронавирус продолжает съедать доходы каталонского клуба, так что игрокам придется затянуть пояса еще потуже

"Барселоне", возможно, придется попросить игроков принять новые сокращения заработной платы, поскольку клуб вынужден урезать бюджет на 200 млн евро из-за пандемии коронавируса, сообщает ESPN. Ранее мы писали, что "Барселона" продаст название своего стадиона.

Каталонский клуб потерпел огромные убытки с момента объявления пандемии коронавируса в мире. Помимо потери доходов от проведения матчей, "сине-гранатовые" также были вынуждены закрыть клубный музей и магазины, которые приносят миллионы евро дохода в год. Также, скорее всего, оставшуюся часть сезона клуб проведет без болельщиков на стадионе.

Таким образом, бюджет клуба на следующий сезон сократится примерно на €200 млн, при утвержденном ранее размере в €1 млрд. Пойти на сокращение вынуждает изменение прогнозируемой выручки на сезон-2019/2020.

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Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

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Ранее руководство "Барселоны" уже договорилось о снижении зарплаты с игроками на 70 процентов до тех пор, пока в Испании сохраняется режим чрезвычайного положения, которое было объявлено 14 марта и должно закончиться 10 мая. Однако, похоже, затянуть пояса Месси и другим игрокам каталонского гранда придется на более продолжительный срок.

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зарплаты Барселона чемпионат Испании Лионель Месси коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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