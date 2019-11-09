"Лестер" – "Арсенал": где смотреть битву за Лигу чемпионов

"Лестер" - "Арсенал" - 3:0 / Фото: AFP

Сегодня, 9 ноября, "Лестер" будет принимать на своем поле лондонский "Арсенал". Эту встречу можно считать центральной субботним вечером, ведь встречаются прямые конкуренты в борьбе за Лигу чемпионов.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на канале Setanta Sports. Начало – 19:30.

Команды находятся неподалеку в турнирной таблице "Лестер" на третьем месте, "Арсенал" на пятом. Подопечные Брендана Роджерса в этом году стартовала даже мощнее, чем четыре года назад. "Лисы" набрали 23 очка, а этом на одно больше, чем у Клаудио Раньери.

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"Асренал" не побеждает уже в четырех матчах подряд. У Канониров с 27 октября были три ничьи. С "Кристал Пэласом" и "Вулверхэмптоном" в АПЛ и "Викторией Гимараэш" в Лиге Европы.

Лучше ситуацию не делают и истории с капитаном Гранитом Джакой, который послал фанатов, и с одним из самых дорогих футболистов лиги Месутом Озилом.

Кстати, перед началом сезона игрок "Арсенала" проиграл спор и стал похож на девушку. Месута Озила за новый имидж затроллил одноклубник. При этом, как пояснил Месут Озил, блондинами также стали защитники Сеад Колашинац и Шкодран Мустафи.

Также добавим, что ФИФА хочет забрать к себе легендарного наставника "Арсенала". Арсен Венгер может получить должность в организации.

Смотрите, как "Арсенал" обыграл "Айнтрахт Франкфурт" в Лиге Европы:

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