"Лестер" – "Манчестер Сити": где смотреть битву за второе место в чемпионате Англии

В субботу в чемпионате Англии по футболу проходят шесть матчей 27-го тура. И два из них заслуживают на звание центрального. Но, думается, противостояние второй и третьей команды выглядит серьезнее лондонского дерби. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию "Лестер" – "Манчестер Сити".

Ранее сегодня "Челси" обыграл "Тоттенхэм" в Премьер-лиге, обидев своего бывшего тренера Жозе Моуринью. Теперь "Челси" опережает команду португальского наставника уже на четыре очка, но отстает от "Лестера" на шесть пунктов. В свою очередь, "МанСити" имеет преимущество над "лисами" в четыре балла.

На украинском телевидении матч "Лестера" и "Манчестер Сити" покажет телеканал Setanta Sports. Начало трансляции – в 19:25, а сама игра стартует в 19:30. В последних трех очных "свиданиях" "Лестер" не проигрывает подопечным Пепа Гвардиолы на своем стадионе. А вот две встречи 2019 года в Манчестере завершились победами чемпиона-2019 – 1:0 и 3:1.

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