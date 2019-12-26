"Лестер" создаст "Ливерпулю" проблемы – мнение букмекеров о матче тура в Англии

Встреча второй и первой команд Премьер-лиги начнется в 22:00, в ней ожидают три гола

"Лестер" vs "Ливерпуль" / Фото: Getty Images

Сегодня в Английской премьер-лиге проходит большинство матчей 19-го тура. Центральным будет поединок в Лестере, где местная команда примет свежеиспеченного победителя клубного чемпионата мира – "Ливерпуль". Узнайте расписание, прогнозы и результаты тура в чемпионате Англии.

"Ливерпуль" уверенно лидирует, выиграв 17 из 18 матчей Премьер-лиги и лишь раз завершив встречу ничьей. "Лестер" идет на второй позиции, отставая на 10 очков и всего на один пункт опережая "Манчестер Сити". Букмекеры ожидают непростой поединок для подопечных Юргена Клоппа. Коэффициент на их победу колеблется около 2.20. Правда, и на хозяев дают аж 3.20. Ничью оценивают в 3.77. Читайте, где и когда смотреть матч "Лестер" – "Ливерпуль".

То, что оба соперника забьют мячи, сомнений практически нет: коэффициенты на это составляют 1.27 и 1.17 соответственно. Всего в матче ожидают три мяча. Самый вероятный счет – 1:2 (коэф. – 9.00). У "Лестера" больше всего угрозы традиционно исходит от Джейми Варди (коэф. на гол – 2.70), у гостей – от атакующего трио в составе Мохаммеда Салаха (2.50), Роберто Фирмино (3.25) и Садио Мане (2.65).

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