Лето будет жарким: в Италии определились с датой возобновления футбольного сезона

Вслед за Англией, где решили возобновить Премьер-лигу 17 июня, с рестартом национального чемпионата определились в Италии. Зарубежные СМИ сообщили, что Серию А возобновят 20 июня. Ранее мы писали, что футболисты итальянского клуба полностью отказались от зарплат за апрель.

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После короткой конференции, на которой присутствовали министр спорта Италии Винченцо Спадафора, президенты Федерации футбола и Серии А, а также представители Ассоциации игроков и Ассоциации итальянских спортивных медиков, было принято решение возобновить сезон в Италии, сообщает Skysports.com.

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Отмечается, что матчи Кубка Италии возобновятся еще раньше. Планируется провести поединки полуфинала национального Кубка 13 июня. Напомним, еще в марте были сыграны первые матчи 1/2 финала "Наполи" – "Интер" (1:0) и "Милан" – "Ювентус" (1:1).

Как мы писали ранее, в Италии футболистам разрешили возобновить индивидуальные тренировки с 4 мая, а с 18 мая должны быть разрешены командные занятия. Однако при обязательном тестировании два клуба Серии А подтвердили наличие девяти зараженных футболистов.

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