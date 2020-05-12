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Люди чести: футболисты итальянского клуба полностью отказались от зарплат за апрель

12 мая, 10:29

Андрей Фоменко

Игроки "Кальяри" решили поделиться своими доходами с менее оплачиваемыми коллегами

Чемпионат Италии все еще находится на паузе. Однако клубы Серии А полны решимости вернуться в игру в июне. Пока же футболисты и тренеры "Кальяри" отметились благородным поступком, отказавшись от зарплат за апрель. В начале марта бывший лучший вратарь мира возглавил команду чемпионата Италии – Вальер Дзенга стал у руля "Кальяри".

Своим поступком игроки и тренерский штаб решили поддержать клуб и его сотрудников, чья зарплата существенно ниже. Футболисты продолжают тренироваться индивидуально, хотя уже на следующей неделе в Италии ждут возвращения к групповым занятиям. А игровой состав "Кальяри" готов отказаться от доходов и в мае, если ситуация не изменится, сообщает пресс-служба клуба с острова Сардиния.

Читайте о том, что скандальный игрок "Интера" вернется в "Кальяри" из-за жены. Раджа Наингголан поддерживает супругу, которая борется с раком. А на карантине он стал доставщиком продуктов для жителей города, которая находятся на самоизоляции.

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Раньше все клубы чемпионата Италии согласились на снижение зарплаты из-за коронавируса.

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футбол чемпионат Италии Кальяри Раджа Наингголан

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