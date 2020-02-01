Левандовски выводит "Баварию" в лидеры Бундеслиги, "Лейпциг" буксует с Гладбахом

Мюнхенцы выигрывают в Майнце с 22-м голом польского форварда в сезоне

Левандовски опять забил / Фото: Reuters

В первый день февраля в немецкой Бундеслиге сыграли пять матчей 20-го тура. Этот день оказался знаменательным: "Бавария" наконец-то вышла в лидеры, а "Лейпциг" опустился на второе место. Читайте прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Германии.

Мюнхенский гранд решил все вопросы в Майнце уже в стартовые полчаса, за которые мячи забили Роберт Левандовски, Томас Мюллер и Тьяго Алькантара. Лишь затем хозяевам позволили отыграть один гол – 1:3. Для польского форварда сегодняшний точный удар стал 22-м в турнире. А вот его конкурент за лидерство в споре бомбардиров, Тимо Вернер из "Лейпцига", в субботу не забивал.

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"Лейпциг" вообще едва спасся в дуэли с "Боруссией" из Менхенгладбаха. Гости дважды забили в первом тайме, в начале второго пропустили и с 61-й минуты играли в меньшинстве после удаления Плеа. Лишь на 89-й минуте французский нападающий Кристофер Нкунку принесли хозяевам ничью и одно очко – 2:2.

У "Баварии" теперь 42 балла, у "Лейпцига" – 41, у двух "Боруссий", Дортмунда и Гладбаха, – по 39.

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