Лежавший в воротах футболист не позволил своей команде забить гол: курьезное видео

В матче чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Фейсали" – "Охуд" произошел курьезный эпизод. В первом тайме игроки "Аль-Фейсали" заработали угловой. После подачи во вратарской "Охуда" началась борьба, на газон упал защитник "Аль-Фейсали" Анте Пульич.

Has there ever been better rubbish football? pic.twitter.com/3nMJgJ9fim — Giles Paley-Phillips (@eliistender10) 22 сентября 2018 г.

Голкипер гостей не смог забрать мяч, он достался игроку "Аль-Фейсали", который пробил по воротам. Мяч, казалось, уже залетал в ворота, но на линии продолжал лежать получивший травму Пульич, который не видел эпизод и помешал собственной команде выйти вперед в счете.

Первый тайм матча закончился нулевой ничьей, а во второй половине "Аль-Фейсали" таки дожал соперника – 2:0.

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