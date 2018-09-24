Лежавший в воротах футболист не позволил своей команде забить гол: курьезное видео

Сегодня, 20:06

Комический эпизод случился в матче чемипоната Саудовской Аравии

Лежавший в воротах футболист не позволил своей команде забить гол: курьезное видео

В матче чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Фейсали" – "Охуд" произошел курьезный эпизод. В первом тайме игроки "Аль-Фейсали" заработали угловой. После подачи во вратарской "Охуда" началась борьба, на газон упал защитник "Аль-Фейсали" Анте Пульич.

Голкипер гостей не смог забрать мяч, он достался игроку "Аль-Фейсали", который пробил по воротам. Мяч, казалось, уже залетал в ворота, но на линии продолжал лежать получивший травму Пульич, который не видел эпизод и помешал собственной команде выйти вперед в счете.

Первый тайм матча закончился нулевой ничьей, а во второй половине "Аль-Фейсали" таки дожал соперника – 2:0.

Сегодня мы сообщали, что футболист опозорился смешной симуляцией в чемпионате Голландии. Курьез случился во время матча "Фейеноорд" – "Утрехт".

А на матче "Янг Бойз" – "Базель" фанаты закидали поле геймпадами. Так в Швейцарии отреагировали на развитие киберспорта, в который футбольные клубы вкладывают все больше активов.

Кстати, в минувшем туре чемпионата Англии украинец Андрея Ярмоленко отметился чудовищным промахом в матче "Вест Хэм" – "Челси". За это одноклубники сравнили Ярмоленко с квадратоголовым человеком.
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Источник:

Championat.ru

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