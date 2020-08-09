Українська
$ 27,68
32,8
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Лидер "Челси", который блистал в Украине, трогательно попрощался с болельщиками

9 августа, 18:07

Елена Павлова Елена Павлова

Бразильский полузащитник покинул лондонский клуб, с которым не смог договориться о новом контракте

Бразильский полузащитник "Челси" Виллиан покинул лондонский клуб, с которым не смог договориться о новом контракте. Об этом 32-летний бразилец сообщил в Twitter. Бывший футболист "Шахтера" выступал за английскую команду с 2013 года. В прошедшем сезоне бразилец принял участие в 47 матчах за "синих" во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. Ожидается, что Виллиан продолжит карьеру в лондонском "Арсенале".

Реклама

Читайте также: 111 тысяч евро в неделю: названа зарплата экс-звезды "Шахтера" в новом клубе

"Это были чудесные 7 лет. В августе 2013 года я получил предложение от "Челси". Я был уверен, что это было то место, где я хотел играть. Сегодня я могу сказать, что это было лучшее решение. Было так много счастливых моментов, некоторые и грустные. Были трофеи, и всегда это было мощно. Теперь пришло время двигаться дальше. Я определенно буду скучать по своим товарищам по команде. Я буду скучать по всем сотрудникам клуба, которые относились ко мне как к сыну, и по болельщикам. Я ухожу с высоко поднятой головой и уверенностью, зная, сколько я выиграл здесь, и всегда делал все возможное в футболке "Челси"!" – написал Виллиан в открытом письме болельщикам "синих".

О переходе в "Арсенал" Виллиана, которому в воскресенье исполнится 32 года, должны объявить до конца этого месяца. Если трансфер не сорвется, суммарно за 3 года на новом месте вингер заработает свыше 17 миллионов евро. А в составе "Челси" бразилец успел дважды выиграть чемпионат Англии, по одному разу – Кубок страны и Лигу Европы. В Лондоне ему нравится, а перейдя из "Челси" в "Арсенал", ему даже не придется менять дом.

Ранее мы писали, что тренер "Арсенала" купил сторожевую собаку за бешеные деньги. Микель Артета опасается, что его дом могут ограбить, и решил защититься. Голландская овчарка обошлась коучу лондонцев в 22 тысячи евро.

Смотрите, как Виллиан забивал за "Челси"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ушел чемпионат Англии Арсенал Лондон Челси Лондон Виллиан
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Федерация футбола Турции оставила супергероя из
Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавирусаФутбол
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
"Шахтер" – "Вольфсбург": онлайн матча 1/8 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Шахтер" едет в Германию: что ждет чемпиона Украины в плей-офф Лиги ЕвропыФутбол
Трансфер века в футболе:
Трансфер века в футболе: "Интер" расставил все точки над "і" в истории с переходом МессиФутбол
Самый скандальный игрок
Самый скандальный игрок "Динамо", оказавшись у Луческу, выступил с обращением к хейтерамФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять