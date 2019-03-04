Лидерство Зинченко Клоппу до лампочки: "Кому нужно первое место в марте?"

Наставник "Ливерпуля" после ничьей с "Эвертоном" пожаловался на ветер и вспомнил о жене

Юрген Клопп. Фото: AFP

Лидерство Зинченко Клоппу до лампочки: "Кому нужно первое место в марте?" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c50/1ae/5c7c501ae53e4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c50/1ae/5c7c501ae53e4.png 2019-03-04T00:07:00+02:00 Футбол Наставник "Ливерпуля" после ничьей с "Эвертоном" пожаловался на ветер и вспомнил о жене

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не стал делать трагедии из ничьей с "Эвертоном" (0:0) в 29-м туре АПЛ, в результате которой "Ливер" уступил первую строчку турнирной таблице "МанСити". Команда украинца Александра Зинченко опережает подопечных Клоппа на одно очко – за 9 туров до финиша чемпионата.

"Все нормально, – заявил Клопп. – Сумасшедший соперник. Ветер дул со всех сторон и никому не помог. Дерби закончены, теперь будем играть в остальных матчах. Эта игра не была гениальной, но мы взяли очко в матче с соперником, игравшим с удвоенной мотивацией. Что есть, то есть. Моей жены не было на стадионе, так что мое сердце было с болельщиками. Я знаю, насколько это важно для них, и они ценят то, как парни бились. Мы будем биться вместе и посмотрим, куда это нас приведет в конце сезона. Я уже знаю, что скажут эксперты в студии – в таких ситуациях нужно добивать соперника. Но для успеха в футболе нужно быть стабильным, и сегодня мы были лучше".

"Меня абсолютно устраивает преследование "Сити". Кому нужно первое место в начале марта? Это здорово, но предстоит еще много матчей".

ОБЗОР ИГРЫ "ЭВЕРТОН" – "ЛИВЕРПУЛЬ" (0:0)

Как сообщалось ранее, лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах кардинально сменил имидж: футболист сбрил бороду.

Также сообщалось, чтодля "Ливерпуля" важнее выиграть Премьер-лигу, чем Лигу чемпионов.

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