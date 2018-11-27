Лига чемпионов: сегодня "Шахтер" сыграет в гостях с "Хоффенхаймом" за евровесну

Сегодня "Шахтер" в гостях встретится с "Хоффенхаймом" (22:00, ТВ – Футбол 1) и определит ход дальнейшей борьбы за евровесну. На расклады в группе еще очень повлияет результат матча "Лиона" с "МанСити", но в целом ситуация для "горняков" такая: победят — могут остаться в гонке за плей-офф ЛЧ, ничья — скорее всего, останется шанс только на переход в Лигу Европы, поражение — без еврокубков весной. Смотреть матч "Хоффенхайм" – "Шахтер" в видео текстовой трансляции с видео-повторами голов можно на нашем сайте.

Городок Зинсхайм, где предстоит сыграть "горнякам", находится в 70 км к северу от Штутгарта. "Шахтер" здесь никогда не бывал и впервые сыграет на "Рейн-Некар арене". Кстати, здесь, в 2009 дебютировал в бундеслиге многолетний капитан дончан Анатолий Тимощук. В аэропорт Штутгарта чартер с делегацией "оранжево-черных" вылетел в понедельник утром. Причем задержался более чем на час: сначала лайнер обрабатывали антифризными жидкостями, а затем ждали, пока освободится "окно" в воздушном коридоре. В зале ожидания аэропорта "Киев" перед посадкой в самолет футболисты "Шахтера", среди которых не оказалось Марлоса и Ракицкого (на вопрос "Сегодня" об отсутствии Ярослава Паулу Фонсека ответил: "На вчерашней тренировке он почувствовал боль в колене и был вынужден покинуть занятие"), вели себя довольно сдержанно. Не было слышно привычного смеха и шуток. Даже главный балагур "оранжево-черных" Тайсон о чем-то негромко беседовал с Исмаили и Аланом Патриком и выглядел при этом немного озабоченным.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА. "Сейчас соотношение сил чуть хуже, чем было перед первой игрой с немцами, — поделился с нами во время полета футбольный эксперт Сергей Морозов. — Для "горняков" на кону не просто три очка: в случае отрицательного результата команда останется без весны в Европе. А это, помимо прочего, скажется и на имидже Паулу Фонсеки, который по итогам прошлого евросезона поднялся на очень высокий уровень. Каким я вижу ход матча? "Хоффенхайм" с первых минут будет играть в интенсивный футбол, потому что они тоже располагают информацией о нынешнем состоянии соперника. По уровню интенсивности игры "горняки" уступают немцам процентов на 10. Хозяева будут стараться нагнетать с первых минут, но мы можем это выдержать за счет психологии и настроя. Нас устроит как победа, так и ничья. Она даст нам шанс 12 декабря по снегу обыграть в Харькове "Лион", который может приехать не в сильнейшем составе. А "Хоффенхайм" в параллельном матче вряд ли сможет взять очки в Манчестере, ну уж точно не выиграет. Да, это я нарисовал расклад борьбы за 3-е место в группе. Но думаю, что нынешнему "Шахтеру" стратегически выгоднее будет играть в Лиге Европы. Для создания новой команды важнее выступать в более простом турнире".

Штутгарт встретил чартер "горняков" хмурой, невеселой погодой и 4 градусами на столбике термометра. Пройдя паспортные и таможенные формальности, команда совершила часовой вояж к месту своей временной дислокации — в тихий городок Бад-Шенборн, в 20 км к западу от Зинсхайма.

МНЕНИЕ ТРЕНЕРА. На предматчевой пресс-конференции вопрос о соотношении сил по сравнению с харьковским матчем был задан "Сегодня" и тренеру "горняков". "За эти два месяца ничего принципиально не изменилось, — считает Фонсека. — Завтра снова будет обоюдоострая, интересная для зрителей игра. Для нас главное — оставаться самими собой. Пока "Шахтер" находится в моих руках, игры только от обороны в его исполнении вы не увидите". Немцев интересовала политическая ситуация в Украине: повлияла ли она на моральное состояние игроков? "Вся страна проснулась с невеселыми новостями, — признал Паулу. — Но нас это пока никак не коснулось. Команда полностью сконцентрирована на игре и не рассматривает пока другие вопросы". Закончил же португальский специалист общение с журналистами следующей фразой: "Знаю, что "Хоффенхайм" очень хочет одержать наконец свою первую победу в ЛЧ. Но мы очень постараемся не доставить им такую радость".