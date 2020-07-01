Лионель Месси забил 700-й гол в карьере в стиле Милевского

Месси и Роналду - единственные действующие игроки, кто забил 700 голов за карьеру

В матче против "Атлетико" (2:2) в 33-м туре чемпионата Испании нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил юбилейный гол в карьере – он стал для 32-летнего аргентинца 700-м в составе клуба и сборной. Месси является лишь вторым действующим игроком, кому покорилась эта отметка. Первый, конечно же, Криштиану Роналду.

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При этом 700-й гол в карьере Месси забил изящно – он исполнил пенальти в стиле Антонина Паненки, подсекнув мяч парашютом по центру ворот, но в Украине этот трюк более известный по знаменитому удару Артема Милевского в серии послематчевых пенальти на ЧМ-2006.

Фото: REUTERS/Albert Gea

630 мячей Лионель Месси забил в 724 матчах за "Барселону", еще 70 голов нападающий забил в составе сборной Аргентины, за которую уже провел 138 игр, сообщает Opta.

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Отметим, что лучшим бомбардиром за всю историю футбола по версии rsssf.com является бывший австрийский и чехословацкий нападающий Йозеф Бицан, который наколотил за карьеру 805 голов. Впереди также находятся Ромарио (772 гола), Пеле (767), Ференц Пушкаш (746) и Герд Мюллер (735).

К слову, во вторник Криштиану Роналду забил свой 728-й гол в карьере. Португалец отличился красивым ударом в матче против "Дженоа" в чемпионате Италии.

Ранее мы сообщали, что Месси и другие игроки "Барселоны" повздорили с наставником в раздевалке. Футболисты каталонской команды высказали своему тренеру недовольство его тактикой и заменами.

Смотрите, как забивает Лионель Месси:

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