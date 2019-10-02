Литва огласила состав на ответный матч с Украиной в отборе на Евро-2020

Фото: lff.lt

Тренерский штаб сборной Литвы огласил заявку на ближайшие матчи отбора на чемпионат Европы 2020 года. Напомним, 11 октября на выезде литовцы сыграют против Украины, а через два дня примут дома Сербию. В первом матче украинцы на выезде разгромили литовцев счетом 3:0.

Вратари: Ернестас Шеткус ("Хапоэль", Израиль), Емилиус Зубас ("Бней-Иегуда", Израиль), Витаутас Чернаускас (ЦСКА, Болгария).

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Защитники: Миндаугас Палионис ("Ян Регенсбург", Германия), Линас Климавичюс ("Динамо", Румыния), Витаутас Андрюшкявичюс ("Тобол", Казахстан), Эдвинас Гирдваинис (РФШ, Латвия), Альгис Янкаускас ("Судува"), Эгидиус Вайткунас ("Жальгирис" К), Роландас Баравикас, Саулюс Миколюнас (оба – "Жальгирис" В).

Полузащитники: Викинтас Сливка ("Хиберниан", Шотландия), Донатас Казлаускас ("Ритеряй"), Гедрас Матулевичюс, Овидиус Вербицкас, Паулюс Голубицкас (все – "Судува"), Юстас Ласицкас ("Вождовац", Сербия), Домантас Шимкус, Модестас Воробйовас, (оба – "Жальгирис" В), Артурас Жулпа ("Тобол", Казахстан), Арвидас Новиковас ("Легия", Польша).

Нападающие: Каролис Лаукжемис ("Истра 1961", Хорватия), Дейвидас Матулявичюс, ("Каунас").

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Напомним, после 5 туров Литва набрала всего один пункт и находится на дне турнирной таблицы группы В. Украине лидирует, имея 13 очков. Далее следуют Португалия (8), Сербия (7), Люксембург (4).

Шевченко объявил состав сборной Украины на решающие матчи отбора Евро-2020 еще в сентябре. В основной список главного тренера "сине-желтых" попали восемь игроков "Шахтера" и шестеро из "Динамо".

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