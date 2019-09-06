Один из самых дорогих футболистов чемпионата Украины отказался играть за сборную Украины

Исмаили ждет бескомпромиссной игры / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Бразильский игрок "Шахтера" Исмаили рассматривался тренерским штабом сборной Украины в качестве кандидатуры на позицию левого защитника. 29-летний футболист отказался от предложения Андрея Шевченко выступать за национальную команду. Ранее мы рассказывали о секретном оружии соперника Украины в отборе на Евро-2020.

"Мне сделали предложение, чтобы интегрироваться в национальную сборную Украины. Очень обрадовался этому вызову, ведь я мог защищать цвета страны, которая меня так хорошо приняла", – отметил игрок.

"В таких ситуациях нужно много всего обдумать. Я общался со своей семьей. Также я верю, что в Украине есть молодые игроки, которые могут выполнять эту работу. У них есть все качества, чтобы выступать за сборную Украины. Поэтому я принял лучшее решение для меня – отвергнуть предложение. Но даже если бы я его принял, то был бы не менее счастлив", – сказал Исмаили.

Как мы писали ранее, Ярмоленко поставил Шевченко в тяжелое положение. Наставник "сине-желтых" рассказал о дилемме, возникшей перед отборочным матчем с Литвой. Шева все еще не решил, кого поставить на позиции правого вингера – игрока "Вест Хэма" или Цыганкова.

Также сообщалось, что матч Литва - Украина будет судить боснийский рефери. Ранее Пельто лишь раз пересекался с украинскими командами. В прошлом году он обслуживал матч Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" - "Хоффенхайм" (1:2).

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