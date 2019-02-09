"Ливерпуль" громит "Борнмут" и ворзвращает лидерство в чемпионате Англии

Мячи Сане, Вейналдума и Салаха принесли "Ливерпулю" очередные три очка в Премьер-лиге

Мохамед Салах. "Ливерпуль" разгромил "Борнмут". Фото: AFP

"Ливерпуль" громит "Борнмут" и ворзвращает лидерство в чемпионате Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f0f/292/5c5f0f292291b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f0f/292/5c5f0f292291b.jpg 2019-02-09T19:36:51+02:00 Футбол Мячи Сане, Вейналдума и Салаха принесли "Ливерпулю" очередные три очка в Премьер-лиге

Футболисты "Ливерпуля" нанесли поражение "Борнмуту" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии. Субботняя игра в Ливерпуле завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Голы забили Садио Мане (24-я минута), Джорджиньо Вейналдум (34) и Мохамед Салах (48).

"Ливерпуль" набрал 65 очков и вернул первую строчку турнирной таблицы, опередив на три балла "Манчестер Сити". "Борнмут" (33 очка) идет 11-м.

В параллельном матче "Арсенал" на выезде обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 2:1. "Канониры" забили два мяча в первом тайме, а пропустили в концовке встречи.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Борнмут" – 3:0

Ранее мы писали, что в субботу дубль Погба помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Фулхэм". Команда Сульшера продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей.

Напомним, что на прошлой неделе "МЮ" продал в Китай бельгийского полузащитника Маруана Феллаини. 31-летний футболист стал игроком клуба "Шаньдун Лунэн".

Позже в субботу в чемпионате Англии будет сыгран поединок "Брайтон" – "Бернли" , начало – в 19:30 по киевскому времени.

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