"Ливерпуль" и "МанСити" и дальше играют в очко: все результаты 28 тура АПЛ
Соперник "Динамо" по Лиге Европы выбил "Тоттенхэм" из чемпионской гонки в Англии
В Премьер-лиге Англии посреди недели состоялись матчи 28 тура. Главные претенденты на чемпионство – "Ливерпуль" и "МанСити" – одержали домашние победы. "Ливерпуль" выиграл у "Уотфорда" – 5:0, а "Манчестер Сити", за который весь поединок отыграл наш Александр Зинченко, с минимальным счетом одолел "Вест Хэм" травмированного Андрея Ярмоленко – 1:0. Таким образом "Ливер" на очко продолжает опережать "МанСити" в чемпионской гонке, из которой, похоже, после поражения от будущего соперника киевского "Динамо" по Лиге Европы – "Челси" – выбывает уже "Тоттенхэм".
Вторник, 26 февраля
"Кардифф" – "Эвертон" – 0:3
"Лестер" – "Брайтон" – 2:1
"Хаддерсфилд" – "Вулверхэмптон" – 1:0
"Ньюкасл" – "Бернли" – 2:0
Среда, 27 февраля
"Арсенал" – "Борнмут" – 5:1
"Саутгемптон" – "Фулхэм" – 2:0
"Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед" – 1:3
"Ливерпуль" – "Уотфорд" – 5:0
"Манчестер Сити" – "Вест Хэм" – 1:0
"Челси" – "Тоттенхэм" – 2:0
Таблица чемпионата Англии
Как сообщалось, "Челси" оштрафовал вратаря на недельную зарплату за отказ уйти с поля.
Тем временем экс-тренер "Динамо" заявил, что "в Лондоне киевлянам "Челси" устроит ад".
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