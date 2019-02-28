"Ливерпуль" и "МанСити" и дальше играют в очко: все результаты 28 тура АПЛ

Соперник "Динамо" по Лиге Европы выбил "Тоттенхэм" из чемпионской гонки в Англии

Клопп празднует победу Ливерпуля. Фото: AFP

"Ливерпуль" и "МанСити" и дальше играют в очко: все результаты 28 тура АПЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/717/08d/5c771708d945f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/717/08d/5c771708d945f.png 2019-02-28T01:05:06+02:00 Футбол Соперник "Динамо" по Лиге Европы выбил "Тоттенхэм" из чемпионской гонки в Англии

В Премьер-лиге Англии посреди недели состоялись матчи 28 тура. Главные претенденты на чемпионство – "Ливерпуль" и "МанСити" – одержали домашние победы. "Ливерпуль" выиграл у "Уотфорда" – 5:0, а "Манчестер Сити", за который весь поединок отыграл наш Александр Зинченко, с минимальным счетом одолел "Вест Хэм" травмированного Андрея Ярмоленко – 1:0. Таким образом "Ливер" на очко продолжает опережать "МанСити" в чемпионской гонке, из которой, похоже, после поражения от будущего соперника киевского "Динамо" по Лиге Европы – "Челси" – выбывает уже "Тоттенхэм".

Вторник, 26 февраля

"Кардифф" – "Эвертон" – 0:3

"Лестер" – "Брайтон" – 2:1

"Хаддерсфилд" – "Вулверхэмптон" – 1:0

"Ньюкасл" – "Бернли" – 2:0

Среда, 27 февраля

"Арсенал" – "Борнмут" – 5:1

"Саутгемптон" – "Фулхэм" – 2:0

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед" – 1:3

"Ливерпуль" – "Уотфорд" – 5:0

"Манчестер Сити" – "Вест Хэм" – 1:0

"Челси" – "Тоттенхэм" – 2:0

Таблица чемпионата Англии

Как сообщалось, "Челси" оштрафовал вратаря на недельную зарплату за отказ уйти с поля.

Тем временем экс-тренер "Динамо" заявил, что "в Лондоне киевлянам "Челси" устроит ад".

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