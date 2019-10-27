"Ливерпуль" обыграет "Тоттенхэм" с голом Салаха: прогноз на суперматч чемпионата Англии

Наиболее вероятным результатом поединка на "Энфилде" аналитики называют победу команды Клоппа со счетом 2:1

Мохамед Салах / Фото: Getty Images

Аналитики практически не верят в то, что в матче 10-го тура английской Премьер-лиги в воскресенье, 27 октября, "Тоттенхэм" сможет взять реванш у "Ливерпуля" за поражение в финале Лиги чемпионов-2019. Начало матча на "Энфилде" – 18:30 по киевскому времени. Онлайн Ливерпуль – Тоттенхэм смотрите в трансляции на нашем сайте.

Эксперты букмекерских контор называют "Ливерпуль" большим фаворитом матча с "Тоттенхэмом" 27 октября. На победу команды Юргена Клоппа установлен коэффициент 1.49, на ничью – 4.70, на победу "Тоттенхэма" – 6.50. Иными словами, вероятность выигрыша матча хозяевами поля оценивается в 64 процента, ничейного исхода – в 21 процент, а на выигрыш гостей оставляют всего лишь 15 процентов.

Обзор финала ЛЧ-2019 "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" (2:0)

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Наиболее вероятным счетом матча "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" аналитики называют 2:1 в пользу хозяев поля. Кстати, ожидается результативный матч – с тремя и более голами. Коэффициент на это равен 1.67.

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Наиболее вероятные авторы голов у "Ливерпуля"

Салах – коэффициент на его гол 2.15

Мане – 2.35

Фирмино – 2.65

Наиболее вероятные авторы голов у "Тоттенхэма"

Кейн – 2.80

Сон Хын-Мин – 3.50

"Ван Дейк – отличный защитник, но его можно обыграть. То же самое касается всего "Ливерпуля" – это не непобедимая команда. Мы просто должны сосредоточиться на себе. Любого соперника можно обыграть в любой день. Нам нужно постараться сделать это на "Энфилде", – заявил перед матчем с "Ливерпулем" форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн.

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