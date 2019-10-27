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"Ливерпуль" – "Тоттенхэм": где смотреть центральный матч футбольного уикенда

27 октября, 16:26

Клопп против Почеттино - полный список трансляций воскресного суперпоединка английских грандов

В воскресенье, 27 октября, состоится центральный матч футбольного уикенда в Европе. В рамках десятого тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принимает на своем поле "Тоттенхэм". Начало в 18:30 по киевскому времени. Это первая встреча грандов с тех пор, как 1 июня в Мадриде они сражались за главный приз клубного еврофутбола – Кубок европейских чемпионов. Напомним, "Ливерпуль" Юргена Клоппа тогда обыграл "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино со счетом 2:0.

Список трансляций матча "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" 27 октября (18:30 по киевскому времени)

  • Матч в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine на сайте Oll.tv (по подписке)
  • Беларусь 5 TV
  • Canal+ Франция
  • Sky Sports Premier League
  • SportKlub 1

Главная угроза воротам "Тоттенхэма"

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Турнирное положение "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". К очному матчу соперники подходят в разном настроении. "Ливерпуль" уверенно лидирует в АПЛ, выиграв восемь матчей при всего лишь одной-единственной ничьей. Тогда как "шпоры" – с тремя победами, тремя ничьими и таким же количеством поражений – занимают место в середине турнирной таблицы английского чемпионата, которое явно не к лицу финалистам предыдущей Лиги чемпионов. Не зря ходят слухи, что вскоре у руля "Тоттенхэма" вместо Почеттино может оказаться Моуринью.

Смотрите, как на неделе "Ливерпуль" разобрался в ЛЧ с "Генком" (4:1)

Обзор последнего матча "Тоттенхэма" – 5:0 с "Црвеной Звездой" в ЛЧ

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чемпионат Англии Ливерпуль Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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