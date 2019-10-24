Писающий мальчик: игрок "Ливерпуля" справил нужду во время тренировки с кучей журналистов

Лаллана не очень скромничает

Адам Лаллана / Фото: Instagram

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана рассмешил партнеров во время одной из недавних тренировок. В ходе занятия 31-летний футболист не смог сдержаться и помочился на рекламный баннер, расположенный рядом с полем.

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Других игроков мерсисайдцев повеселил его поступок, а вице-капитан команды Джеймс Милнер несильным ударом попал ему мячом по пятой точке.

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В нынешнем сезоне Адам принял участие в четырех матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился одним голом.

Кстати, фанаты вывесили баннер со звездой "Ливерпуля" и огромным половым органом. Болельщики английского "Ливерпуля" вывесили баннер непристойного содержания перед гостевым матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Генка".

Ранее мы писали, что УЕФА оштрафовал обладателя Лиги чемпионов за выходку фаната. УЕФА вынес наказание "Ливерпулю" за нарушения во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом".

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