"Ливерпуль" – "Саутгемптон": прогноз на матч Премьер-лиги

Сможет ли "Ливерпуль" продлить свою невероятную серию без поражений - котировки на матч

Мохамед Салах / Фото: Reuters

Сегодня непобежденная в этом сезоне Премьер-лиги команда Юргена Клоппа на своем поле принимает крепкого середняка турнирной таблицы чемпионата Англии. Матч начнется в 17:00, а смотреть "Ливерпуль" – "Саутгемптон" онлайн можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

Аналитики букмекерских контор считают "Ливерпуль" большим фаворитом матча. Коэффициент на победу команды Клоппа составляет всего 1.28, а на победу "Саутгемптона" можно сделать ставку с котировкой 12.0, на ничью – 5.80. Таким образом, аналитики букмекерских контор посчитали такую вероятность исхода матча: победа "Ливерпуля" 75 процентов, ничья 17 процентов, победа "Саутгемптона" 8 процентов.

Букмекеры также прогнозируют, что команды порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Они считают, что с вероятностью в 63 процента сегодня будет забито три или более гола. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен всего 1.52, а на "меньше 2,5 голов" он составляет 2.55.

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Вероятные авторы голов в составе "Ливерпуля":

Мохамед Салах 1.75 – 53% (коэффициент на "забьет гол" – вероятность) Роберто Фирмино 2.25 – 42% Алекс Окслейд-Чемберлен 4.00 – 23% Джорджиньо Вейналдум 4.50 – 19% Фабиньо 5.50 – 16%

В составе "Саутгемптона" самые высокие шансы на то, чтобы забить гол, – у Дэнни Ингза (коэффициент 3.75 на "забьет гол", вероятность – 25 процентов).

Отметим, что "Ливерпуль" продолжает борьбу в самом престижном клубном турнире. По результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов лидер Премьер-лиги сыграет с мадридским "Атлетико". В последнем туре группового этапа "Ливерпуль" на выезде обыграл австрийский "Зальцбург". Смотрите все голы того матча:

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