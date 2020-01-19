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"Ливерпуль" со "стриптизом" от Салаха обыграл "МЮ" – и это еще половину голов не засчитали

19 января, 21:15

Команда Юргена Клоппа стремительно мчит к чемпионскому титулу - "плюс 16" от "МанСити" и игра в запасе

Ван Дейк и Салах

Ван Дейк и Салах / Фото: Reuters

В центральном матче 23-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0. Таким образом, команда Юргена Клоппа одержала 21-ю победу в 22 матчах АПЛ и оторвалась уже на 16 очков от "Манчестер Сити", который идет вторым. Причем у "Ливерпуля" есть еще одна игра в запасе.

Победу "Ливерпулю" над "МЮ" принесли голы голландца Вирджила ван Дейка (13-я минута) и египтянина Мохамеда Салаха (90+3), который после забитого мяча на радостях снял с себя футболку, за что получил от судьи желтую карточку.

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При этом по ходу матча судья еще и отменил два гола "Ливерпуля" в ворота "МЮ" после просмотра VAR. Дело было так.

В середине первого тайма защитник хозяев ван Дейк врезался в голкипера "МЮ" де Хеа во вратарской в борьбе за верховой мяч, отскочивший к игрокам "Ливерпуля", продолжившим атаку, которую результативным ударом завершил Фирмино. Однако недовольные игроки "МЮ" начали спор с арбитром Крэйгом Поусоном. В итоге судья обратился к услугам VAR и отменил решение о взятии ворот.

А на 36-й минуте матча судьи во второй раз отменили гол "Ливерпуля" – Вейналдум забил из офсайда.

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0
Голы: ван Дейк, 14, Салах, 90+3
"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 66), Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фирмино (Ориги, 83), Мане (Фабиньо, 83)
"Манчестер Юнайтед": де Хеа – Линделеф, Магуайр, Шоу (Далот, 87) – Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс (Гринвуд, 74) – Перейра (Мата, 74) – Джеймс, Марсьяль
Предупреждения:Салах – Матич, де Хеа, Шоу

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Смотрите, как "Ливерпуль" играл в Лиге чемпионов с "Наполи"

Турнирное положение в чемпионате Англии

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ22211052-1464
2МАНЧЕСТЕР СИТИ23153564-2748
3ЛЕСТЕР23143648-2345
4ЧЕЛСИ23123839-3039
5МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД2397736-2734
6ВУЛВЕРХЭМПТОН23810534-3034
7ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД2389625-2233
8ТОТТЕНХЭМ2387836-3131
9КРИСТАЛ ПЭЛАС2379722-2630
10АРСЕНАЛ23611630-3229
11ЭВЕРТОН23851026-3329
12НЬЮКАСЛ23851022-3429
13САУТГЕМПТОН23841129-4228
14БЕРНЛИ23831226-3827
15БРАЙТОН23671026-3125
16ВЕСТ ХЭМ22651126-3423
17УОТФОРД23581020-3423
18АСТОН ВИЛЛА23641329-4422
19БОРНМУТ23551320-3620
20НОРВИЧ23451423-4517

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чемпионат Англии

Источник: Сегодня|Спорт

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