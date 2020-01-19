"Ливерпуль" со "стриптизом" от Салаха обыграл "МЮ" – и это еще половину голов не засчитали

В центральном матче 23-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0. Таким образом, команда Юргена Клоппа одержала 21-ю победу в 22 матчах АПЛ и оторвалась уже на 16 очков от "Манчестер Сити", который идет вторым. Причем у "Ливерпуля" есть еще одна игра в запасе.
Победу "Ливерпулю" над "МЮ" принесли голы голландца Вирджила ван Дейка (13-я минута) и египтянина Мохамеда Салаха (90+3), который после забитого мяча на радостях снял с себя футболку, за что получил от судьи желтую карточку.
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При этом по ходу матча судья еще и отменил два гола "Ливерпуля" в ворота "МЮ" после просмотра VAR. Дело было так.
В середине первого тайма защитник хозяев ван Дейк врезался в голкипера "МЮ" де Хеа во вратарской в борьбе за верховой мяч, отскочивший к игрокам "Ливерпуля", продолжившим атаку, которую результативным ударом завершил Фирмино. Однако недовольные игроки "МЮ" начали спор с арбитром Крэйгом Поусоном. В итоге судья обратился к услугам VAR и отменил решение о взятии ворот.
А на 36-й минуте матча судьи во второй раз отменили гол "Ливерпуля" – Вейналдум забил из офсайда.
"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0
Голы: ван Дейк, 14, Салах, 90+3
"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 66), Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фирмино (Ориги, 83), Мане (Фабиньо, 83)
"Манчестер Юнайтед": де Хеа – Линделеф, Магуайр, Шоу (Далот, 87) – Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс (Гринвуд, 74) – Перейра (Мата, 74) – Джеймс, Марсьяль
Предупреждения:Салах – Матич, де Хеа, Шоу
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Смотрите, как "Ливерпуль" играл в Лиге чемпионов с "Наполи"
Турнирное положение в чемпионате Англии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|22
|21
|1
|0
|52-14
|64
|2
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|23
|15
|3
|5
|64-27
|48
|3
|ЛЕСТЕР
|23
|14
|3
|6
|48-23
|45
|4
|ЧЕЛСИ
|23
|12
|3
|8
|39-30
|39
|5
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|23
|9
|7
|7
|36-27
|34
|6
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|23
|8
|10
|5
|34-30
|34
|7
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|23
|8
|9
|6
|25-22
|33
|8
|ТОТТЕНХЭМ
|23
|8
|7
|8
|36-31
|31
|9
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|23
|7
|9
|7
|22-26
|30
|10
|АРСЕНАЛ
|23
|6
|11
|6
|30-32
|29
|11
|ЭВЕРТОН
|23
|8
|5
|10
|26-33
|29
|12
|НЬЮКАСЛ
|23
|8
|5
|10
|22-34
|29
|13
|САУТГЕМПТОН
|23
|8
|4
|11
|29-42
|28
|14
|БЕРНЛИ
|23
|8
|3
|12
|26-38
|27
|15
|БРАЙТОН
|23
|6
|7
|10
|26-31
|25
|16
|ВЕСТ ХЭМ
|22
|6
|5
|11
|26-34
|23
|17
|УОТФОРД
|23
|5
|8
|10
|20-34
|23
|18
|АСТОН ВИЛЛА
|23
|6
|4
|13
|29-44
|22
|19
|БОРНМУТ
|23
|5
|5
|13
|20-36
|20
|20
|НОРВИЧ
|23
|4
|5
|14
|23-45
|17
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