"Ливерпуль" со "стриптизом" от Салаха обыграл "МЮ" – и это еще половину голов не засчитали

Команда Юргена Клоппа стремительно мчит к чемпионскому титулу - "плюс 16" от "МанСити" и игра в запасе

Ван Дейк и Салах / Фото: Reuters

В центральном матче 23-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0. Таким образом, команда Юргена Клоппа одержала 21-ю победу в 22 матчах АПЛ и оторвалась уже на 16 очков от "Манчестер Сити", который идет вторым. Причем у "Ливерпуля" есть еще одна игра в запасе.

Победу "Ливерпулю" над "МЮ" принесли голы голландца Вирджила ван Дейка (13-я минута) и египтянина Мохамеда Салаха (90+3), который после забитого мяча на радостях снял с себя футболку, за что получил от судьи желтую карточку.

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При этом по ходу матча судья еще и отменил два гола "Ливерпуля" в ворота "МЮ" после просмотра VAR. Дело было так.

В середине первого тайма защитник хозяев ван Дейк врезался в голкипера "МЮ" де Хеа во вратарской в борьбе за верховой мяч, отскочивший к игрокам "Ливерпуля", продолжившим атаку, которую результативным ударом завершил Фирмино. Однако недовольные игроки "МЮ" начали спор с арбитром Крэйгом Поусоном. В итоге судья обратился к услугам VAR и отменил решение о взятии ворот.

А на 36-й минуте матча судьи во второй раз отменили гол "Ливерпуля" – Вейналдум забил из офсайда.

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0

Голы: ван Дейк, 14, Салах, 90+3

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 66), Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фирмино (Ориги, 83), Мане (Фабиньо, 83)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа – Линделеф, Магуайр, Шоу (Далот, 87) – Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс (Гринвуд, 74) – Перейра (Мата, 74) – Джеймс, Марсьяль

Предупреждения:Салах – Матич, де Хеа, Шоу

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Смотрите, как "Ливерпуль" играл в Лиге чемпионов с "Наполи"

Турнирное положение в чемпионате Англии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 22 21 1 0 52-14 64 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 23 15 3 5 64-27 48 3 ЛЕСТЕР 23 14 3 6 48-23 45 4 ЧЕЛСИ 23 12 3 8 39-30 39 5 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23 9 7 7 36-27 34 6 ВУЛВЕРХЭМПТОН 23 8 10 5 34-30 34 7 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 23 8 9 6 25-22 33 8 ТОТТЕНХЭМ 23 8 7 8 36-31 31 9 КРИСТАЛ ПЭЛАС 23 7 9 7 22-26 30 10 АРСЕНАЛ 23 6 11 6 30-32 29 11 ЭВЕРТОН 23 8 5 10 26-33 29 12 НЬЮКАСЛ 23 8 5 10 22-34 29 13 САУТГЕМПТОН 23 8 4 11 29-42 28 14 БЕРНЛИ 23 8 3 12 26-38 27 15 БРАЙТОН 23 6 7 10 26-31 25 16 ВЕСТ ХЭМ 22 6 5 11 26-34 23 17 УОТФОРД 23 5 8 10 20-34 23 18 АСТОН ВИЛЛА 23 6 4 13 29-44 22 19 БОРНМУТ 23 5 5 13 20-36 20 20 НОРВИЧ 23 4 5 14 23-45 17

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