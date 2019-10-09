"Особенный" готов вернуться в Англию, его новым клубом может стать финалист ЛЧ

Жозе Моуринью / Фото: AFP

Португалец Жозе Моуринью может стать новым главным тренером "Тоттенхэма", сменив аргентинца Маурисио Почеттино. Ранее мы рассказывали, что финалисты Лиги чемпионов готовят грандиозную чистку.

56-летний специалист следит за ситуацией в клубе, который занимает девятое место после восьми туров в чемпионате Англии. Кроме того, "шпоры" вылетели из Кубка лиги, а в Лиге чемпионов набрали одно очко в двух матчах, в одном из которых крупно проиграли дома "Баварии".

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Напомним, Моуринью остается без работы после увольнения из "Манчестер Юнайтед" в декабре прошлого года. Ранее он дважды работал в Англии с "Челси". За время своего отдыха Моуринью отклонил предложения "Бенфики" и "Гуанчжоу Эвергранд".

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Ранее мы писали, что футболист получил ужасную травму руки, пытаясь забрать мяч у соперника. Инцидент произошел в чемпионате Бразилии. Прямо на поле игроку наложили плотную повязку, чтобы зафиксировать травмированную руку. Так как у его команды больше не оставалось замен, "Вила Нова" доигрывала матч в меньшинстве.

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