"Ливерпуль" установил рекорд побед всех времен и народов

Никто и никогда не выигрывал 20 матчей из 21 в элитных европейских чемпионатах

"Ливерпуль" не знает горечи поражений в Премьер-лиге / Фото: Reuters

Английский "Ливерпуль" своей феноменальной поступью в Премьер-лиге обновил еще один рекорд. Никогда еще команда из пяти самых сильных национальных чемпионатов Европы не набирала после 21 матча 61 очко. Старое достижение "Пари Сен-Жермен" пало после того, как "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" на лондонском стадионе в субботу вечером.

Интересно, что если бы подопечные Юргена Клоппа разошлись с коллективом Жозе Моуринью ничьей, то лишь повторили бы достижение сразу четырех европейских грандов. Читайте расписание и результаты 22 тура чемпионата Англии. Ранее французский "ПСЖ", итальянский "Ювентус", мюнхенская "Бавария" и английский "Манчестер Сити" набирали по 59 очков после 21 матча, по 19 раз выигрывая и дважды играя вничью.

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Интересно, что разница забитых и пропущенных мячей в этих матчах у "Ливерпуля" – лишь на четвертом месте. "ПСЖ", "МанСити" и "Бавария" значительно крупнее громили своих соперников.

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