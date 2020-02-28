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"Ливерпуль" в панике: коронавирус может лишить их долгожданного чемпионства в Англии

28 февраля, 18:02

Журналисты предположили, что из-за сокращения сезона в Англии результаты Премьер-лиги будут аннулированы

"Ливерпуль" может не получить свой титул чемпионат Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph. По информации источника, быстрое распространение коронавируса повысило вероятность того, что правительство отдаст распоряжение об отмене всех спортивных мероприятий в Великобритании на более чем два месяца, что может означать, что некоторые матчи никогда не будут сыграны.

В случае остановки сезона в Премьер-лиге, скорее всего, состоялись бы переговоры, чтобы определить, будут прежние результаты приостановлены, останутся в силе или вся кампания будет признана недействительной.

Если все матчи оставшегося сезона будут отменены, то в любом случае придется принимать решение о том, какие клубы попадут в еврокубки. Какие бы меры ни приняло руководство лиги, нельзя исключать, что клубы будут оспаривать решение.

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Ранее мы писали, что английский клуб запретил рукопожатия на своей базе в целях профилактики коронавируса. В "Ньюкасле" будут действовать особые правила.

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Напомним, что уже появилась первая жертва в мировом футболе: иранская спортсменка скончалась от коронавируса. 23-летняя Ильхам Шейхи умерла после 10-дневной госпитализации.

Также мы рассказывали, что игрок "Дженоа" тренируется отдельно от команды из-за угрозы коронавируса. Футболист провел тренировки отдельно в качестве профилактики.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Англии Ливерпуль коронавирус

Источник: Championat.ru

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