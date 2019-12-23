"Ливерпуль" возмущен нелепыми действиями ФИФА, которая не пустила его праздновать с болельщиками

После победы на клубном чемпионате мира футболистам преградили путь к фан-сектору

"Ливерпуль" / Фото: Liverpool FC

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и игроки команды остались недовольны тем, что им не дали отпраздновать победу в клубном чемпионате мира со своими болельщиками. Напомним, что английский клуб впервые в своей истории выиграл этот турнира, обыграв в финале бразильский "Фламенго" благодаря точному удару нападающего Роберто Фирмино – 1:0.

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Мохаммед Салах и Юрген Клопп / Фото: Liverpool FC

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После празднования на поле игроки и тренерский штаб "Ливерпуля" решили подойти к сектору своих болельщиков, которые ради поддержки своих любимцев преодолели 1500 километров. Но когда Клопп с футболистами попытались зайти за ворота и выйти на беговую дорожку, чтобы быть ближе к фанатам "красных", представители ФИФА оттеснили их назад и преградили путь – мол, необходимо соблюдать безопасность. Как сообщает Daily Mail, "Ливерпуль" был возмущен таким решением ФИФА и назвал подобное поведение "абсурдным" и "нелепым". Игроки были вынуждены продолжить празднование на поле вдали от болельщиков.

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Ранее мы сообщали, что в финале клубного чемпионата мира произошел скандал. После победы "Ливерпуля" "Золотой мяч" клубного ЧМ дали Салаху, хотя приз заслужил другой игрок.

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