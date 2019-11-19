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"Лос-Анджелес" хочет заменить Ибрагимовича голеадором, устроившим разборки с Месси

19 ноября, 23:20

Уругвайский нападающий летом может перебраться в MLS

Эдинсон Кавани

Эдинсон Кавани / Фото: AFP

Клуб Североамериканской футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" проявляет интерес к нападающему французского "Пари-Сен-Жермен" Эдинсону Кавани, утверждает журналист Николо Скира. Уругвайцу предлагают контракт до конца 2021 года с зарплатой 7 миллионов евро в год.

За Кавани с "Гэлакси" планирует побороться новичок MLS "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм. Ранее лидер атак "Гэлакси" Златан Ибрагимович объявил об уходе из клуба в конце сезона. Он играл вместе с Кавани в нападении "ПСЖ". Кстати, мы уже писали, что Златан Ибрагимович попрощался с MLS неприличным жестом.

Добавим, что Кавани находится в "ПСЖ" уже шесть лет и забил за команду более 100 голов. Летом у него заканчивается контракт с парижским клубом, а это означает, что уругваец может покинуть "ПСЖ" бесплатно. Ранее сообщалось, что чемпион Франции пока не предложил Кавани и еще одному ветерану команды Тьяго Сильве новые контракты.

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Накануне Кавани стал фигурантом разборок на поле. Игрок сборной Уругвая хотел выяснить отношения с Лионелем Месси прямо во время матча. Кавани предложил Месси подраться, на что Лионель ответил: "Когда захочешь".

Сам товарищеский матч, который состоялся в Тель-Авиве на стадионе "Блюмфильд", завершился со счетом 2:2.Лионель забил за сборную 70 голов, в Южной Америке больше только у бразильского Короля футбола Пеле.

Смотрите, как Кавани забивает за "ПСЖ":

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псж Златан Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси MLS Эдинсон Кавани

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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