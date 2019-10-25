Златан Ибрагимович попрощался с MLS неприличным жестом

Златан Ибрагимович / Фото: Instagram

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"Лос-Анджелес Гэлакси" не смог выйти в финал плей-офф Западной конференции Североамериканской футбольной лиги (MLS). В полуфинальном матче "Гэлакси" проиграли в дерби "Лос-Анджелесу" (3:5). У победителей дубль сделал мексиканец Карлос Вела. Швед Златан Ибрагимович из "Гэлакси" забил свой 31-й гол в сезоне и сделал голевую передачу. Ранее мы писали, что Ибрагимович благодаря космическим силам "доставил свои мячики на луну".

Ибрагимович VS Вела: сравнение лучших бомбардиров MLS

Теперь в финале Западной конференции "Лос-Анджелес" сыграет с "Сиэттл Саундерс", а в финале Восточной конференции – "Торонто" проведет матч с "Атлантой Юнайтед". Ранее мы сообщали, что карьера Руни в MLS завершилась разгромным поражением. Экс-форвард сборной Англии зимой вернется на родину, где станет играющим тренером.

В конце декабря у Ибрагимовича заканчивается срок контракта с "Лос-Анджелес Гэлакси". Очевидно, что матч "Лос-Анджелесом" стал для шведа последним в MLS. Во всяком случае, об этом пишут зарубежные СМИ, ссылаясь на интерес к форварду со стороны итальянских "Интера", "Милана" и "Наполи".

К слову, Ибрагимович был бы не Ибрагимовичем, если бы не учудил, что-то на прощание с местными фанатами. После матча Златан по дороге в раздевалку что-то не поделил с болельщиком на трибуне и указал ему на свой мужское достоинство.

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Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович удостоится памятника в родной Швеции. Статуя станет подарком форварду от Ассоциации футбола страны. Высота монумента составит 2,7 метра, а его вес будет около 500 кг.

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