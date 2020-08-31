Луческу хочет от "Динамо" большего: заявление тренера после выигрыша Суперкубка

Наставника киевлян устроила самоотдача игроков в матче с "Шахтером". Но от требует от футболистов доминирования

"Динамо" на своей базе в Конче-Заспе провело первую тренировку после матча за Суперкубок Украины, в котором киевляне одолели "Шахтер" 3:1 и завоевали дебютный трофей под руководством Мирчи Луческу. Обращаясь к команде, Луческу похвалил ее за самоотдачу, но отметил, что ждет от нее еще большего.

"По организации и самоотдаче в игре за Суперкубок все было очень хорошо, но я от вас, от команды жду большего, – передает обращение Луческу к игрокам официальный сайт "Динамо". – Я хочу, чтобы вы доминировали на поле. Хотя понимаю, что у нас был непростой соперник, нам противостояла команда, наполненная дорогостоящими, техничными игроками, которые к тому же хорошо сыграны. Но мы доказали, что при отличной организации можно добиться результата"

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"Сейчас некоторым игрокам, которые вернулись в общую группу, предстоит заново начинать работу. Особенно это касается группы футболистов, которые играют на защиту и должны начинать атаку. Это два очень важных элемента в игре. Нам предстоит важная работа в ближайшие дни", – добавил тренер "Динамо"

"Знаю, что после матчей сборных всегда непросто, поскольку неизвестно, в каком психологическом и физическом состоянии вернутся сборники. Воспользуйтесь этим моментом, – призвал присутствующих футболистов Луческу. – В отсутствие сборников подготовьтесь как можно лучше, чтобы вы поднялись на тот уровень, который я от вас хочу видеть. Вы видели, как хорошо себя проявили в последнем матче игроки, не игравшие ранее. Они воспользовались своим шансом. Не упускайте это важнейшее, драгоценное время. Ведь эти 10 – 15 лет – ваши лучшие годы жизни. В первую очередь, для меня показательны тренировки. Кто будет хорошо проявлять себя на тренировках, обязательно получит шанс и будет играть"

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Напомним, что легионер "Динамо" после гола в матче за Суперкубок успел махнуть с женой в Одессу. В Южной Пальмире испанский нападающий Фран Соль отдыхал у моря и рассматривал в телескоп космос.

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