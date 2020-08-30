Легионер "Динамо" после гола в матче за Суперкубок махнул с женой в Одессу: фото

В Южной Пальмире испанский нападающий Фран Соль отдыхал у моря и рассматривал космос в телескоп

Испанский форвард Фран Соль, чей гол помог "Динамо" обыграть "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины, воспользовался паузой в соревнованиях и выходными от Мирчи Луческу, чтобы махнуть из Киева в Одессу. Компанию нападающему, которого портал Transfermarkt оценивает в 3,2 млн евро, составила его жена-стюардесса Аида.

"Это не было спонтанное решение. Мы забронировали жилье в Одессе еще до матча за Суперкубок, решив провести три дня у моря. В Одессу поехал с семьей, но встретили несколько знакомых из Киева уже в самом городе. Мне он понравился, мы старались побывать в разных местах, не только сидели на пляже у моря. Для меня всегда интересно открывать для себя новые места и города", – рассказал официальному сайту "Динамо" Фран Соль

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Ранее мы писали, что в "Динамо" обнаружился суперполиглот. Фран Соль в прошлом сезоне забил всего один гол. Зато языков знает в пять раз больше. "Помимо испанского, это португальский, нидерландский, английский и русский", – говорит нападающий киевлян.

Также мы рассказывали, что форвард "Динамо" Фран Соль опубликовал роман о будущем. Книга испанского нападающего, в роли главного героя которой выступает теннисист, называется "Мадрид 2035".

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